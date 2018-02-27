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ВИЗ-Сталь , Группа НЛМК , трансформаторная сталь | 27 февраля 2018 г. | 13:13

ВИЗ-Сталь снижает удельную энергоемкость производства трансформаторного проката

ВИЗ-Сталь снижает удельную энергоемкость производства трансформаторного проката

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) благодаря программе повышения энергоэффективности в 2017 г. снизила удельную энергоемкость производства трансформаторного проката на 4,3% до 7,63 Гкал/т. За последние пять лет этот показатель уменьшился на 18%.

Внедрение новых технологий, замена устаревшего оборудования, проекты по экономии ресурсов и оптимизации производственных процессов позволили в 2017 году снизить расходы на закупку энергоресурсов на 9,5 млн руб.

На ВИЗ-Стали завершили модернизацию двух установок для выпуска азота, который используется в процессах термической обработки металла. В цехе холодной прокатки отремонтировали системы подогрева растворов и сушки полосы термических агрегатов, установили устройство плавного пуска электродвигателей на стане 1300. На участке водоснабжения и очистки промышленных стоков обновили устаревшее насосное оборудование. В газораспределительном пункте заменили регуляторы природного газа и т.д.

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Эти и другие ресурсосберегающие проекты позволили в минувшем году сократить потребление электроэнергии на 1 130 тыс. кВт/ч (0,3%), тепловой энергии – на 1,5 тыс. Гкал (0,5%), природного газа – на 77,2 тыс. м3 (0,9%).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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