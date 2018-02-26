ОСПАЗ , Северсталь-Метиз , Орловский сталепрокатный завод , складская логистика | 26 февраля 2018 г. | 16:11
На Орловском сталепрокатном заводе открыли модернизированный склад
22 февраля на Орловском сталепрокатном заводе состоялось открытие крепежного склада после реконструкции, подготовленного под растущие объёмы продукции. Стоимость проекта по реконструкции склада составила около 20 млн. руб. Летом этого года на предприятии будет введен в эксплуатацию третий термозакалочный агрегат. Сумма вложений составит 133 млн руб., отметили в пресс-службе завода.
Напомним, крепеж Орловского сталепрокатного завода применяется при строительстве крупнейших федеральных объектов. Монтаж трибун для стадиона «Екатеринбург-Арена» выполнен при помощи крепежа Оспаза.
Источник: РИА 57
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Просмотров: 62
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