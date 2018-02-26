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Красноярский металлургический завод , модернизация оборудования | 26 февраля 2018 г. | 12:07

На КраМЗе модернизируют вертикальную печь

На КраМЗе модернизируют вертикальную печь

На Красноярском металлургическом заводе продолжается модернизация вертикально-закалочной печи №5 (ВЗП-5). Капитальный ремонт оборудования начался прошлым летом. Тогда печь разобрали до основания, заменив спирали, теплоизоляцию, установили новые ТЭНы. В рабочем пространстве печи восстановили систему принудительной циркуляции воздуха.

Изначально при планировании капитального ремонта ВЗП-5 предполагалась модернизация системы управления под международный стандарт «Технические условия на авиационно-космические материалы SAE AMS 2750». Он довольно жестко определяет не только тип и параметры оборудования, используемого для термической обработки сырья и полуфабрикатов, но и организацию самого процесса, проверку качества и ведение отчетной документации.

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В первую очередь печь должна соответствовать параметрам по температурной равномерности, которая составляет ±3°С. В мировой промышленности существует всего несколько примеров реализации таких систем управления на вертикальных печах с достойными выходными показателями. Также стандарт определяет количество датчиков температуры для регулирования, контроля и защиты от перегрева. На новой печи их станет вдвое больше.

В настоящий момент разработаны и согласованы технические требования для модернизации печи ВЗП-5 на основе стандарта AMS 2750 E, которые определяют необходимые параметры будущей системы управления.

Процесс закалки на печи ВЗП-5 будет полностью автоматизирован, начиная от загрузки до выгрузки и закалки. Вмешательство персонала потребуется при подготовке садки, выборе режима и при вводе основных параметров в систему управления.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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