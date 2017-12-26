Мечел расширяет парк горнотранспортной техники на южно-якутской промышленной площадке

Предприятия горнодобывающего дивизиона Группы Мечел в течение ноября-декабря заключили с ГТЛК ряд соглашений по финансированию поставок восемнадцати БелАЗов на сумму 2,8 млрд руб. Срок финансирования – пять лет. Все машины уже приступили к работе.

Приобретение большегрузных машин осуществляется по программе льготного финансирования экспортной промышленной продукции, произведенной в Республике Беларусь.

Новые БелАЗы стали очередным приобретением в рамках программы технического перевооружения горнодобывающего дивизиона Группы Мечел. По итогам 2017 г. на Эльгауголь и АО ХК «Якутуголь» было поставлено более 30 единиц горной техники.

«Мы благодарны ГТЛК за высочайший профессионализм и конструктивный подход, проявленный в ходе работы над сделкой, и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Наращивание парка горнотранспортной техники в Южной Якутии позволит нам увеличить объемы подготовленного под добычу угля и, как следствие, нарастить добычу уже в 2018 г.», – отметил генеральный директор УК Мечел-Майнинг Павел Штарк.