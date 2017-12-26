Участок трассы М-10 в Тверской области приведен в нормативное состояние

В Тверской области отремонтировали участок автодороги М-10 Москва - Санкт-Петербург (км 198 – км 211). В результате проведенных работ 12 км трассы довели до нормативных значений IВ технической категории. Дорожники выполнили ремонт покрытия проезжей части износостойким асфальтобетоном ЩМА-20. Заменили водопропускные трубы и отремонтировали линии наружного освещения.

Проектом на данном участке предусмотрено устройство бетонного монолитного осевого ограждения взамен существующего металлического. Отлив ограждения выполнялся непосредственно на месте производства работ при помощи бетоноукладчика, что значительно сократило его стоимость и сроки работ.

Для повышения безопасности дорожного движения и пешеходов специалисты заменили дорожные знаки, произвели обустройство наземных пешеходных переходов, сделав их более различимыми на фоне дороги для водителей, нанесли разметку проезжей части термопластиком, а также отремонтировали автобусные остановки.

Также в деревне Колёсные Горки обустроили съезды к жилым домам. Устройство отдельной от М-10 полосы для движения, отгороженной двусторонним металлическим барьерным ограждением, имеет важное значение для жителей этого населенного пункта. В результате, основной трафик теперь проходит по трассе Москва-Санкт-Петербург, а дополнительной полосой пользуются автомобили, следующие в деревню и рейсовые автобусы.