На Уралвагонзаводе заработали отечественные пресс-ножницы

В кузнечном цехе №2 нижнетагильского Уралвагонзавода (входит в Госкорпорацию Ростех) введены в эксплуатацию заготовительные пресс-ножницы модели НГ1437 усилием реза 500 тс для порезки сортового углеродистого и легированного металлопроката. Они способны резать пруток диаметром от 40 до 80 мм различной длины как в холодном, так и в горячем состоянии.

Пресс-ножницы управляются электронной системой, которая позволяет полностью отследить производственный процесс, а также в случае поломки оперативно определить ее причину. Установленное счетное устройство регистрирует количество порезанных заготовок определенного размера. Также ножницы снабжены автоматической системой смазки и более совершенной системой очистки воздуха, которая обеспечивает надежную работу пневматической системы оборудования.

Сотрудники кузнечного цеха №2 прошли курс обучения и могут работать на новом оборудовании, обслуживать и ремонтировать его.

Внедрение сортовых заготовительных пресс-ножниц модели НГ1437, подчеркивают на предприятии, прошло в рамках системной работы по импортозамещению. Их использование обеспечивает высокое качество реза и, как следствие, улучшает качество изделий. Кроме того, позволяет повысить производительность труда, улучшает культуру производства, а также положительно отражается на экологии в цехе, в лучшую сторону меняя условия труда сотрудников.