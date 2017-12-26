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Курганская область , жилищное строительство | 26 декабря 2017 г. | 15:14

Более 300 многоквартирных домов отремонтируют в Курганской области в 2018 г.

Более 300 многоквартирных домов отремонтируют в Курганской области в 2018 г.

Правительство Курганской области на заседании в понедельник приняло постановление об объеме средств, запланированных на капитальный ремонт домов в 2018 г., сообщает пресс-служба правительства региона.

На реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Курганской области в 2018 году будет направлено более 731 млн руб.

При этом, отмечает пресс-служба, объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать на капитальный ремонт многоквартирных домов, утверждается ежегодно на заседании высшего органа исполнительной власти и связан с рекомендациями Минстроя, основанными на прогнозе объема собранных взносов и краткосрочном плане ремонтов.

"Объем средств, который региональный оператор вправе использовать на региональную программу капремонта, составит чуть более 731 млн рублей, что в соответствии со статьей 185 Жилищного кодекса не превышает 90% прогнозируемого поступления взносов на капремонт в 2018 г.", — отметил первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Александр Милишенко.

Источник: Интерфакс
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