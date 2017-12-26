Металлокомплект-М внедряет новый фирменный стиль

Металлоторговая компания "Металлокомплект-М" объявила о внедрении нового фирменного стиля.

Как сообщается на официальном сайте компании, ребрендинг проводится с целью укрепления лидирующих позиций на постоянно меняющемся рынке металлов. С помощью нового фирменного стиля Металлокомплекс-М намерен транслировать желание идти в ногу со временем, подтвердить образ современной, динамично развивающейся компании.

В настоящее время происходит обновление фирменного стиля компании и замена старого логотипа на новый. Кроме этого, вскоре обновится и дизайн официального сайта компании.

Реквизиты, юридические и фактические адреса, в том числе обособленных подразделений и металлобаз Металлоконмплекта-М не изменились.