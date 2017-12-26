Switch to English
арматура , Российский рынок металлов , заготовка , фасонный прокат , Российский экспорт стали | 26 декабря 2017 г. | 11:38

Подарки под елочку. Российский рынок сортового проката: 18-25 декабря

Подарки под елочку. Российский рынок сортового проката: 18-25 декабря
На российском рынке сортового проката уходящий 2017 г. завершается мощным подъемом цен. Металлургические компании анонсировали повышение январских котировок на арматуру на 9-10%, чтобы подтянуть их к экспортному паритету. Подорожать могут и некоторые виды фасонного проката. В связи с этим дистрибьюторам также приходится увеличивать стоимость стальной продукции на споте, причем некоторые компании указывают в прайс-листах цены с большим запасом, чтобы иметь возможность для маневра. В то же время, на первичном рынке скорого удешевления проката не ожидается несмотря на слабое реальное потребление.
  • Стоимость российской заготовки перед началом праздничной паузы достигла $515-520 за т FOB, а в январе, как ожидается, может даже немного прибавить. На этот уровень и собираются вывести внутренние котировки на арматуру ведущие производители. И идти на уступки они не намерены, и отнюдь не только из-за стремления выравнять цены по экспортному паритету.
  • Российский рынок арматуры сейчас в целом сбалансирован. Потребление сократилось до определенного минимума и ниже уже не опустится. Тем более, что весной, в конце марта — апреле можно надеяться на активизацию спроса. Объем предложения в то же время ограниченный и вполне соответствует текущим потребностям. Ряд компаний сократили производство арматуры в пользу более выгодной товарной заготовки.
  • В секторе фасонного проката импорт, возможно, будет расширяться, хотя и с достаточно низкой базы. Несмотря на то, что стоимость данной продукции выглядит завышенной, российские производители пока не собираются сбавлять цены. Не исключено даже повышение котировок на некоторые типоразмеры фасона в январе.
  • Очень разнообразными стали в последние дни цены на арматуру в прайс-листах московских трейдеров. Котировки подняли все, причем некоторые компании — на 5 тыс. руб. за т в течение недели. При этом все понимают, что более дешевой продукции на первичном рынке в ближайшее время, скорее всего, не будет.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 265

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

26.12.2017
Крафт групп - официальный дилер КМК ТЕМПО
25.12.2017
Оптимистичное завершение года. Мировой рынок сортового проката: 17-24 декабря
25.12.2017
Мы хотим измерить свой рост. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (17-24 декабря 2017 г.)
22.12.2017
Пошлина на российскую катанку в США не будет ретроспективной
21.12.2017
Заграница нам снова поможет. Российский и мировой рынок листового проката: 13-20 декабря
19.12.2017
Повторение пройденного. Российский рынок сортового проката: 11-18 декабря
18.12.2017
ЧМК продолжит поставки металлопродукции на рынок Австрии
18.12.2017
Поднялись и закрепились. Мировой рынок сортового проката: 10-17 декабря
18.12.2017
Капля камень точит. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (10-17 декабря 2017 г.)
15.12.2017
Итоги и прогнозы рынка металлов
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter