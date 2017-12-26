арматура , Российский рынок металлов , заготовка , фасонный прокат , Российский экспорт стали | 26 декабря 2017 г. | 11:38
Подарки под елочку. Российский рынок сортового проката: 18-25 декабря
- Стоимость российской заготовки перед началом праздничной паузы достигла $515-520 за т FOB, а в январе, как ожидается, может даже немного прибавить. На этот уровень и собираются вывести внутренние котировки на арматуру ведущие производители. И идти на уступки они не намерены, и отнюдь не только из-за стремления выравнять цены по экспортному паритету.
- Российский рынок арматуры сейчас в целом сбалансирован. Потребление сократилось до определенного минимума и ниже уже не опустится. Тем более, что весной, в конце марта — апреле можно надеяться на активизацию спроса. Объем предложения в то же время ограниченный и вполне соответствует текущим потребностям. Ряд компаний сократили производство арматуры в пользу более выгодной товарной заготовки.
- В секторе фасонного проката импорт, возможно, будет расширяться, хотя и с достаточно низкой базы. Несмотря на то, что стоимость данной продукции выглядит завышенной, российские производители пока не собираются сбавлять цены. Не исключено даже повышение котировок на некоторые типоразмеры фасона в январе.
- Очень разнообразными стали в последние дни цены на арматуру в прайс-листах московских трейдеров. Котировки подняли все, причем некоторые компании — на 5 тыс. руб. за т в течение недели. При этом все понимают, что более дешевой продукции на первичном рынке в ближайшее время, скорее всего, не будет.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 265
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