Подарки под елочку. Российский рынок сортового проката: 18-25 декабря

В секторе фасонного проката импорт, возможно, будет расширяться, хотя и с достаточно низкой базы. Несмотря на то, что стоимость данной продукции выглядит завышенной, российские производители пока не собираются сбавлять цены. Не исключено даже повышение котировок на некоторые типоразмеры фасона в январе.