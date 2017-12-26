Крафт групп - официальный дилер КМК ТЕМПО

Компания Крафт групп получила сертификат дилера от Камского металлургического комбината (ТЕМПО). Официальный документ удостоверяет права компании на реализацию арматурного проката, производимого КМК «ТЕМПО, на территории Российской Федерации. Высокое качество продукции, производственные мощности, наличие крытых складов и собственного автопарка позволяют Камскому металлургическому комбинату занимать уверенные позиции среди производителей строительной арматуры. Крафт групп гордится долгосрочным и взаимовыгодным партнерством с комбинатом, в основе которого, в первую очередь, лежат надежность и ответственность.