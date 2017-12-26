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Металлоснабжение и сбыт | 26 декабря 2017 г. | 11:17

Редакция МСС до конца недели сдаст в печать январский номер журнала

Редакция МСС до конца недели сдаст в печать январский номер журнала
Редакция журнала «Металлоснабжение и сбыт» планирует до конца текущей недели подготовить и отправить в печать первый выпуск издания за 2018 г. В нем будут подведены предварительные итоги за подходящий к концу 2017 г. для различных сегментов российского рынка черных металлов, а также будет рассказано о некоторых тенденциях и процессах, которые, вероятно, будут определять ситуацию в 2018 г.

В первом номере МСС за 2018 г. будет опубликован рейтинг ведущих российских поставщиков черных и цветных металлов по итогам второго полугодия завершающегося 2017 г. Выступят на страницах журнала и некоторые лидеры этого рейтинга, которые расскажут о слагаемых своих успехов.

О том, какая обстановка сложилась к концу года в России и мире, будут обсуждать на страницах журнала участники ряда круглых столов, состоявшихся в последние несколько недель. Это производители оцинкованного и окрашенного проката, поставщики и потребители сырья и проката цветных металлов, маркетологи. Будет подготовлен анализ мирового рынка стали. Расскажут об интересных изменениях и событиях в мире корпоративных СМИ редакторы изданий и эксперты по новым технологиям массовой информации.

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Немало внимания планируется уделить производству и потреблению металлопродукции с более высокой добавленной стоимостью. Будут подведены итоги года в российской трубной отрасли и озвучены наиболее актуальные проблемы отечественного рынка стальных труб. Зайдет речь о стальном строительстве как одном из наиболее перспективных направлений для расширения спроса на стальную продукцию.

Наконец, часть материалов номера будет посвящена результатам состоявшейся в ноябре выставки «Металл-Экспо 2017». О ней можно рассказать так много, что уместить все в одном только декабрьском выпуске просто не представлялось возможным. В первом номере за 2018 г. будут опубликованы статьи о машиностроении на «Металл-Экспо» и тех новых тенденциях, что проявили себя в 2017 г., а также об иностранных участниках выставки.

Читатели смогут увидеть № 1 журнала «Металлоснабжение и сбыт» вскоре после завершения праздничной паузы в начале января.

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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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