Газпром может принять участие в проекте строительства газопровода Иран–Оман, заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» заместитель министра нефти Ирана, исполнительный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор.

«Мы рассматриваем с Газпромом возможность совместной реализации нескольких совершенно новых проектов, в том числе Iran LNG, Farzad-A и Farzad-B, North Pars. Кроме того, большой интерес вызывают перспективы совместной прокладки газопроводов Иран–Пакистан–Индия и Иран–Оман», - отметил он.

Али Кардор напомнил, что в течение этого года подписано несколько меморандумов и соглашений, регулирующих подготовку контрактов по совместному развитию иранских газовых месторождений, производству СПГ и строительству международных газопроводов.

Он добавил, что Иран заинтересован в том, чтобы Газпром применял на совместных проектах свои передовые технологические и научные наработки.

«Помимо этого, Газпром может включиться в консалтинговую работу в Иране, а также способствовать поставкам передового оборудования для строительства магистральных газопроводов», - добавил заместитель министра нефти Ирана.