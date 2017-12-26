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Газпром , Иран , Международное сотрудничество , нефтегазовая промышленность | 26 декабря 2017 г. | 14:03

Газпром может принять участие в проекте строительства газопровода Иран–Оман

Газпром может принять участие в проекте строительства газопровода Иран–Оман

Газпром может принять участие в проекте строительства газопровода Иран–Оман, заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» заместитель министра нефти Ирана, исполнительный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор.

«Мы рассматриваем с Газпромом возможность совместной реализации нескольких совершенно новых проектов, в том числе Iran LNG, Farzad-A и Farzad-B, North Pars. Кроме того, большой интерес вызывают перспективы совместной прокладки газопроводов Иран–Пакистан–Индия и Иран–Оман», - отметил он.

Али Кардор напомнил, что в течение этого года подписано несколько меморандумов и соглашений, регулирующих подготовку контрактов по совместному развитию иранских газовых месторождений, производству СПГ и строительству международных газопроводов.

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Он добавил, что Иран заинтересован в том, чтобы Газпром применял на совместных проектах свои передовые технологические и научные наработки.

«Помимо этого, Газпром может включиться в консалтинговую работу в Иране, а также способствовать поставкам передового оборудования для строительства магистральных газопроводов», - добавил заместитель министра нефти Ирана.

Источник: RNS
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