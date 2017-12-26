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Медь , Уралэлектромедь , энергоснабжение | 26 декабря 2017 г. | 13:22

Уралэлектромедь запустит автономную мини-ТЭЦ в начале 2018 г.

Уралэлектромедь запустит автономную мини-ТЭЦ в начале 2018 г.

В филиале «Производство сплавов цветных металлов» (ПСЦМ) предприятия «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) началась пусконаладка основного оборудования мини-ТЭЦ. Работы выполнят специалисты чешской компании TEDOM совместно с работниками энергоцеха предприятия.

По словам директора по строительству и реконструкции Уралэлектромеди Вадима Миронова, пусконаладка пройдет в два этапа. На первом (19 – 22 декабря) будет выполнена проверка и наладка электрических и тепловых схем, систем контроля, управления и защит. Также планируется пуск на холостой ход двух газопоршневых когенерационных установок общей электрической мощностью 2,4 МВт и общей тепловой мощностью 2,2 Гкал/ч (предназначены для совместного производства тепла и электроэнергии). На втором этапе в январе 2018 г. пройдет наладка и испытания газопоршневых установок под нагрузкой, а также их включение на параллельную работу с сетью.

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Окончательный ввод в эксплуатацию мини-ТЭЦ планируется осуществить в конце января следующего года.

Автономная мини-ТЭЦ мощностью электрической 2,4 МВт и тепловой 9,4 Гкал/ч была построена в рамках программы по развитию, модернизации и повышению надежности энергохозяйства филиала ПСЦМ на 2017-2018 гг. Мини-ТЭЦ подобного типа имеют высокий коэффициент полезного действия, экологически безопасны, могут располагаться в непосредственной близости от объекта энергоснабжения, что исключает строительство дорогостоящих тепловых сетей и ЛЭП.

Частичный запуск оборудования мини-ТЭЦ состоялся в сентябре 2018 г. На данный момент два водогрейных котла фирмы BOSCH (Германия) общей мощностью 7,2 Гкал/час уже отапливают все цеха и подразделения филиала.

Этот проект в полной мере отвечает стратегии УГМК по обеспечению собственной энергетической безопасности. Его стоимость составила 187 млн руб.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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