ВТБ снизил долю Олега Дерипаски в En+

Банк ВТБ снизил долю в En+ Group Олега Дерипаски до 7,65%, говорится в материалах банка. Ранее ВТБ принадлежало 10,06% акций.

«Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: 22 декабря 2017 г.», — говорится в сообщении.

«После успешно проведенного осенью 2017 г. IPO, видя высокий спрос и большой потенциал роста акционерной стоимости компании EN+, промышленная группа ‘’Базовый Элемент’’ приняла решение о частичном досрочном исполнении форвардного контракта, заключенного с группой ВТБ в 2013 году. В результате этого решения клиент снизил долговую нагрузку и выкупил у группы ВТБ часть принадлежащего ей пакета акций EN+», — сообщили RNS в пресс-службе ВТБ.

Ранее En+ провела IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Стоимость одной глобальной депозитарной расписки (ГДР) в рамках IPO составила $14 за бумагу. Общий объем предложения составил $1,5 млрд, а капитализация En+ при размещении достигла $8 млрд.