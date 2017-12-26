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Судостроение | 26 декабря 2017 г. | 13:02

Строительство фрегатов проекта 11356 остановлено из-за отсутствия двигателей

Строительство фрегатов проекта 11356 остановлено из-за отсутствия двигателей

Строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 зависит от заказчика фрегатов — Минобороны, сейчас строительство приостановлено «в ожидании двигателей российского производства» или «какого-нибудь иного решения заказчика». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Эдуард Ефимов. Он отметил, что контракт «Янтаря» с Минобороны продолжает действовать.

Два фрегата из первой тройки — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» — уже находятся в боевом составе Черноморского флота, они участвовали в ударах крылатыми ракетами в Сирии по целям «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Вчера ВМФ был передан третий фрегат серии — «Адмирал Макаров».

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Строительство второй тройки фрегатов на калининградском заводе «Янтарь» шло с перебоями. Задержка произошла из-за отсутствия силовых установок, которые из-за внешнеполитического конфликта России и Украины не поставило николаевское предприятие «Зоря-Машпроект». Впоследствии фрегаты решено было оснастить российскими газотурбинными установками производства рыбинского НПО «Сатурн».

Источник: КоммерсантЪ
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