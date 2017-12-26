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SSJ-100 , Авиастроение | 26 декабря 2017 г. | 12:02

Россия в 2018 г намерена продать 30 самолетов SSJ-100

Россия в 2018 г намерена продать 30 самолетов SSJ-100

Россия в 2018 г. намерена продать 30 самолетов SSJ-100, более половины из них - на российский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы планируем 30 машин. Из них более половины - на российский рынок", - сказал Денис Мантуров. Он добавил, что среди покупателей - авиакомпании "Ямал", "Азимут". Аэрофлот, по словам главы Минпромторга, не намерен покупать новые SSJ-100.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи км.

Источник: Прайм
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