Россия в 2018 г. намерена продать 30 самолетов SSJ-100, более половины из них - на российский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы планируем 30 машин. Из них более половины - на российский рынок", - сказал Денис Мантуров. Он добавил, что среди покупателей - авиакомпании "Ямал", "Азимут". Аэрофлот, по словам главы Минпромторга, не намерен покупать новые SSJ-100.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи км.