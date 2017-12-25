СМК Трубной металлургической компании соответствует международным стандартам

Трубная Металлургическая Компания успешно прошла ресертификационный аудит корпоративной системы менеджмента качества (КСМК) на подтверждение соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Аудит проведен британской компанией Lloyd’s Register. Область функционирования КСМК охватывает более 30 российских и зарубежных предприятий, торговых представительств и дочерних компаний ТМК.

Применение требований ISO 9001:2015 имеет стратегическое значение для ТМК, так как позволяет эффективно контролировать процессы, достигать поставленных целей и обеспечивать взаимодействие с потребителем на новом, более качественном уровне.

В ходе аудита продемонстрировано, что руководство компании развивает и применяет КСМК как инструмент управления организацией применительно к качеству, определению потребностей и ожиданий ключевых заинтересованных сторон. Система обеспечивает повышение удовлетворенности потребителей за счет определения и безусловного выполнения их требований.

Корпоративный сертификата соответствия системы менеджмента качества Группы ТМК стандарту ISO 9001:2015 выдан на новый трехлетний период в следующей области — «Проектирование, производство, продажа, поставка стальной трубной продукции, в том числе с соединениями класса «Премиум», с покрытием и без покрытия, бурильных замков, муфт, аксессуаров, стальных баллонов. Производство, продажа и поставка стальных слитков и заготовки. Техническое обслуживание продукции, в т. ч. класса «Премиум» на месторождениях, ремонт и хранение трубной продукции. Предоставление лицензий на право использования объектов интеллектуальной собственности (соединения класса «Премиум»)».