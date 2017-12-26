На Пензадизельмаше завершены испытания модернизированного турбокомпрессора

На предприятии «Пензадизельмаш» (ПДМ, входит в Трансмашхолдинг) успешно завершены типовые испытания турбокомпрессора ТК32-11. Оборудование предназначено для установки на дизель-генераторы 18-9ДГ, которыми комплектуются грузовые магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ.

Модернизация турбокомпрессора состоит в применении при изготовлении электронно-лучевого способа сварки и новой конструкцией подшипников. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ), совместно с конструкторами Пензадизельмаша разработали технологию сборки-сварки валов роторов турбокомпрессоров с применением электронно-лучевого способа на современном автоматизированном оборудовании. Сварке подвергаются полувалы из стали и диск из высокопрочного жаростойкого сплава на никелевой основе. Испытания заключались в проверке образцов на прочность сварного шва. Результаты стендовых испытаний в составе турбокомпрессора показали высокую прочность сварного соединения, а типовые испытания турбокомпрессора подтвердили целесообразность внедрения данной технологии в производство. Нововведение позволит повысить качество и надежность как ротора, так и турбокомпрессора в целом.

Новая конструкция подшипников для турбокомпрессоров 32-й серии изготовлена с применением втулок, на внутренней поверхности которых выполнены конструктивные клинья. В отличии от стандартных цилиндрических втулок, клинья изменяют характер течения смазки и уменьшают вихревые силы, тем самым подавляя автоколебания ротора во внутреннем зазоре, тем самым повышая надежность работы узла. Втулки новой конструкции так же могут быть применены при модернизации уже находящихся в эксплуатации турбокомпрессоров 32-й серии.

На основании положительных результатов испытаний сварного вала и новых подшипников будут внесены изменения в конструкторскую документацию турбокомпрессоров 32-ой серии. Внедрение новшеств в производство планируется в первом квартале 2018 г.