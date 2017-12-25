Год новой фабрики СГОКа: отчитывается генеральный директор

В 2016 году Стойленский ГОК завершил амбициозный проект - ввел в эксплуатацию фабрику окомкования, одну из крупнейших в Европе. О том, как шло освоение современного комплекса и какие параметры производительности демонстрирует сейчас фабрика окомкования, рассказывает генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских.

- Когда мы готовились к запуску фабрики окомкования, мы предполагали, что столкнемся с определенными трудностями. Оборудование устанавливали уникальное, которое еще не применялось на других подобных производствах, и, чтобы оно успешно функционировало, нужно было научиться на нем работать, наработать опыт, подобрать необходимые параметры именно для нашего сырья.

Например, буквально в первые дни пробного запуска нам пришлось внести изменения в конструкцию тарельчатых окомкователей: изменить угол наклона разгрузочного, выставить оптимальный угол наклона чаши. А также подобрать оптимальный режим увлажнения концентрата в чашевых окомкователях. Только после внесения этих изменений мы стали получать сырые окатыши нужного нам качества.

Более трех месяцев пришлось настраивать оборудование фильтрации. Для обезвоживания мы используем гипербарические фильтры, которые на железорудных предприятиях России до нашей фабрики не применялись. Работая на нашем концентрате, фильтры обеспечивали влагу менее 7% при необходимым нам 8,2-8,5%. И нам пришлось опытным путем подбирать величину давления, количество оборотов фильтровальных дисков.

Почти все специалисты фабрики, даже перешедшие с аналогичных предприятий, приобретали новый опыт. Например, операторы и агломератчики, которые управляют обжиговой машиной, ранее работали на обжиговых машинах фирмы «Уралмаш», которые не настолько автоматизированы, как наша. Первое время им было сложно разобраться в нюансах, сориентироваться, как нужно выстраивать технологический режим работы машины.

Первые два месяца работы: ноябрь, декабрь 2016 года и первый квартал 2017-го, - ушли на пусконаладочные работы под нагрузкой. С апреля обжиговая машина работает с проектной производительностью.

В настоящее время мы ежемесячно отправляем на Новолипецкий металлургический комбинат более 550 тысяч тонн окатышей с содержанием железа 64,8%, что соответствует проектным показателям.

По итогам этого года планируем произвести 6 млн тонн окатышей, а на следующий год при сохранении того же уровня производительности - уже 6,4 млн тонн окатышей.

В перспективе мы планируем повысить производительность машины на 20% и выйти на производство окатышей 7,2 млн тонн в год. Для этого, помимо имеющегося запаса производственных мощностей, нам необходимо будет произвести реконструкцию некоторых участков фабрики.

Для дальнейшего развития ФОК мы уже подготовили техническое задание на повышение производительности фабрики и сначала следующего года проведем необходимые процедуры на выбор подрядчика, который разработает технические решения для выхода на этот уровень производства.

Какие решения будут предложены, говорить рано, но по нашему опыту уже очевидно, что необходима линия доизмельчения концентрата, замена конвейеров для увеличения объемов транспортировки, наращивание мощностей участка фильтрации. Реконструкция и рост мощностей может завершиться в ближайшие два года.