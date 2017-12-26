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ОСК , Судостроение , ПСЗ «Янтарь» | 26 декабря 2017 г. | 10:07

СКР «Адмирал Макаров» передан заказчику

СКР «Адмирал Макаров» передан заказчику

Третий сторожевой корабль (СКР) проекта 11356 «Адмирал Макаров», построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию), передан заказчику – Министерству обороны России.

25 декабря на ПСЗ «Янтарь» подписан приёмопередаточный акт на СКР «Адмирал Макаров». Акт пописали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приёмки Миноброны РФ капитан 1 ранга Алексей Потешкин. Тем самым утверждено, что третий корабль проекта 11356 передан заказчику.

Государственные испытания СКР «Адмирал Макаров» начались в октябре 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу систем. В итоге было подтверждено полное соответствие его тактико-технических характеристик спецификационным данным техпроекта.

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Первый подъём флага ВМФ на СКР «Адмирал Макаров» состоится 27 декабря в 11.00. По этому случаю на территории ПСЗ «Янтарь» пройдёт торжественная церемония с участием представителей Минобороны РФ, Объединённой судостроительной корпорации и региональных органов власти.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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