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Дальний Восток , ЗМК , новое производство | 25 декабря 2017 г. | 15:01

В ТОР «Комсомольск» построят ЗМК с линией горячего цинкования

В ТОР «Комсомольск» построят ЗМК с линией горячего цинкования

36 предпринимателей на минувшей неделе обратились в Корпорацию развития Дальнего Востока (КРДВ) с заявками на получение статуса резидента свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития (ТОР). Объем заявленных инвестиций составил 13,9 млрд рублей. Полная реализация проектов позволит создать 2,135 тыс. рабочих мест.

На территориях опережающего развития новые проекты нацелены реализовать 10 инвесторов. В ТОР «Комсомольск» планируется построить завод по изготовлению металлоконструкций с установкой линии горячего оцинкования.

Еще одним высокотехнологичным металлообрабатывающим производством может пополниться ТОР «Хабаровск», а также на этой территории рассматривается строительство металлургического завода. Проекты по созданию металлопрокатного комплекса и производству светодиодных светильников намечены к выполнению в ТОР «Надеждинская».

В настоящее время КРДВ рассматривает 114 заявок на ведение инвестиционной деятельности на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток. При сумме заявленных инвестиций в 155 млрд руб. планируется создать 7,363 тыс.рабочих мест.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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