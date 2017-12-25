ОРМЕТ готов к добыче руды на месторождении «Лучистое»

Предприятие ОРМЕТ (Оренбургская область, входит в Группу Русская медная компания) завершает строительство инфраструктуры на карьере «Лучистый», которая необходима для проведения вскрышных и добычных работ.

Промплощадка карьера обеспечена постоянным электроснабжением, уже запущен водоотлив, организовано освещение карьера и отвалов. Завершено строительство первой очереди пруда-накопителя, отсыпаны технологические дороги. На промплощадку завезены и установлены на фундаменты бытовые и хозяйственные помещения.

Параллельно идет разработка карьера. На данный момент его глубина составляет 20 м. Первые тонны руды будут добыты с глубины 30 м от поверхности. Ожидается, что до конца года объем вскрышных работ оставит 990 тыс. м3.

РМК приступила к разработке месторождения «Лучистое» в июне 2017 г. Эксплуатационные запасы в контуре карьера оцениваются в 112 тыс. т медно-колчеданной руды. Планируется, что эти запасы будут отработаны в течение двух лет.