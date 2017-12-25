За 11 месяцев 2017 г. парк техники Гайского ГОКа существенно увеличился

За одиннадцать месяцев 2017 г. подразделения Гайского ГОКа получили более 70 единиц горно-шахтной техники зарубежных производителей – Atlas Copco (Швеция), Sandvik (Финляндия), Komatsu (Япония), БЕЛАЗ (Республика Беларусь), Caterpillar (США), NORMET (Финляндия), KGHM ZANAM (Польша) и др.

В рамках программы импортозамещения на предприятие также поступило 15 единиц техники российских производителей, среди которых Машиностроительный холдинг (г. Екатеринбург), Хенкон (г. Красноярск), Майнер (Смоленская область), КАМАЗ (г. Набережные Челны) и др.

Большая часть горного оборудования поступила на подземный рудник и шахтостроительное управление комбината. В частности, погрузочно-доставочные машины, самосвалы, машины для доставки взрывчатых веществ, для набрызг-бетона и буровые установки финской фирмы Sandvik.

«Модернизация горно-шахтного оборудования обусловлена серьезными производственными задачами, которые стоят перед комбинатом в текущем году. Главная из них – это увеличение на один миллион тонн добычи руды подземным способом и, соответственно, увеличение объема горнопроходческих, горно-капитальных работ, которые выполняет коллектив шахтостроительного управления. В 2017 г. горнякам комбината предстоит добыть 7, 5 млн т руды, что на 1 млн т больше прошлогоднего результата», – отметил главный инженер Гайского ГОКа Александр Туленков.

На Открытый рудник комбината в течение года поступило семь единиц карьерной техники – экскаватор и погрузчик Komatsu, один колесный бульдозер – российского завода «Кировец», два итальянских погрузчика MAGNI и три автосамосвала БЕЛАЗ. Почти вся поступившая карьерная техника будет работать на месторождениях Кваркенской площадки, где увеличен объем вскрышных работ.

В целом за январь-ноябрь 2017 г. парк горной самоходной техники Гайского ГОКа обновился на сумму более 1,8 млрд руб.