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Гайский ГОК , Медь , УГМК | 25 декабря 2017 г. | 14:10

За 11 месяцев 2017 г. парк техники Гайского ГОКа существенно увеличился

За 11 месяцев 2017 г. парк техники Гайского ГОКа существенно увеличился

За одиннадцать месяцев 2017 г. подразделения Гайского ГОКа получили более 70 единиц горно-шахтной техники зарубежных производителей – Atlas Copco (Швеция), Sandvik (Финляндия), Komatsu (Япония), БЕЛАЗ (Республика Беларусь), Caterpillar (США), NORMET (Финляндия), KGHM ZANAM (Польша) и др.

В рамках программы импортозамещения на предприятие также поступило 15 единиц техники российских производителей, среди которых Машиностроительный холдинг (г. Екатеринбург), Хенкон (г. Красноярск), Майнер (Смоленская область), КАМАЗ (г. Набережные Челны) и др.

Большая часть горного оборудования поступила на подземный рудник и шахтостроительное управление комбината. В частности, погрузочно-доставочные машины, самосвалы, машины для доставки взрывчатых веществ, для набрызг-бетона и буровые установки финской фирмы Sandvik.

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«Модернизация горно-шахтного оборудования обусловлена серьезными производственными задачами, которые стоят перед комбинатом в текущем году. Главная из них – это увеличение на один миллион тонн добычи руды подземным способом и, соответственно, увеличение объема горнопроходческих, горно-капитальных работ, которые выполняет коллектив шахтостроительного управления. В 2017 г. горнякам комбината предстоит добыть 7, 5 млн т руды, что на 1 млн т больше прошлогоднего результата», – отметил главный инженер Гайского ГОКа Александр Туленков.

На Открытый рудник комбината в течение года поступило семь единиц карьерной техники – экскаватор и погрузчик Komatsu, один колесный бульдозер – российского завода «Кировец», два итальянских погрузчика MAGNI и три автосамосвала БЕЛАЗ. Почти вся поступившая карьерная техника будет работать на месторождениях Кваркенской площадки, где увеличен объем вскрышных работ.

В целом за январь-ноябрь 2017 г. парк горной самоходной техники Гайского ГОКа обновился на сумму более 1,8 млрд руб.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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