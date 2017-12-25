Мечел получил согласие на реструктуризацию синдицированного кредита на $1 млрд от 70% его держателей, сообщает Reuters.

Один из собеседников агентства рассказал, что для проведения реструктуризации синдицированного кредита Мечелу необходимо заручиться поддержкой минимум 75% долга.

Общая сумма не рефинансированной задолженности Мечела оценивается в $1,5 млрд. Эта задолженность представлена в виде предэкспортных кредитов на сумму в $500 млн, а также долга перед синдикатом иностранных банков (около $1 млрд).

Как стало известно "Ъ", ВТБ форсирует реструктуризацию синдицированного кредита «Мечела» на $1 млрд, скупая долги других участников синдиката.