Switch to English
Мечел | 25 декабря 2017 г. | 14:31

Мечел получил согласие на реструктуризацию синдицированного кредита

Мечел получил согласие на реструктуризацию синдицированного кредита

Мечел получил согласие на реструктуризацию синдицированного кредита на $1 млрд от 70% его держателей, сообщает Reuters.

Один из собеседников агентства рассказал, что для проведения реструктуризации синдицированного кредита Мечелу необходимо заручиться поддержкой минимум 75% долга.

Общая сумма не рефинансированной задолженности Мечела оценивается в $1,5 млрд. Эта задолженность представлена в виде предэкспортных кредитов на сумму в $500 млн, а также долга перед синдикатом иностранных банков (около $1 млрд).

Как стало известно "Ъ", ВТБ форсирует реструктуризацию синдицированного кредита «Мечела» на $1 млрд, скупая долги других участников синдиката.

Источник: КоммерсантЪ
Просмотров: 99

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

25.12.2017
На БМК установлено новое испытательное оборудование
22.12.2017
Ижсталь получила экспортный кредит от Росэксимбанка
22.12.2017
Гендиректор БМК подводит итоги 2017 года на рынке метизов (видео)
21.12.2017
ЧМК вложил 400 млн руб. в капитальный ремонт природоохранного оборудования
21.12.2017
БМК освоил выпуск 20 метизных новинок в 2017 г.
20.12.2017
Мечел заключил контракт на поставку угля с китайской корпорацией Jidong Cement
20.12.2017
ЧМК остановил 200 единиц транспорта для снижения нагрузки на экологию
18.12.2017
ЧМК продолжит поставки металлопродукции на рынок Австрии
15.12.2017
Мечел сообщает о подписании протокола намерений с национальной компанией «Кыргыз темир жолу»
15.12.2017
Бухгалтеров и экономистов для ЧМК будет готовить ЮУрГУ
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter