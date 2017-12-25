Мечел | 25 декабря 2017 г. | 14:31
Мечел получил согласие на реструктуризацию синдицированного кредита
Мечел получил согласие на реструктуризацию синдицированного кредита на $1 млрд от 70% его держателей, сообщает Reuters.
Один из собеседников агентства рассказал, что для проведения реструктуризации синдицированного кредита Мечелу необходимо заручиться поддержкой минимум 75% долга.
Общая сумма не рефинансированной задолженности Мечела оценивается в $1,5 млрд. Эта задолженность представлена в виде предэкспортных кредитов на сумму в $500 млн, а также долга перед синдикатом иностранных банков (около $1 млрд).
Как стало известно "Ъ", ВТБ форсирует реструктуризацию синдицированного кредита «Мечела» на $1 млрд, скупая долги других участников синдиката.
Источник: КоммерсантЪ
Просмотров: 99
Просмотров: 99
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.