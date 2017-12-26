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Узбекистан , импорт , Экспорт | 26 декабря 2017 г. | 12:19

Узбекистан меняет правила импорта и экспорта металлопродукции

Узбекистан меняет правила импорта и экспорта металлопродукции

С 1 января 2018 г. поставка проката чёрных металлов, изготовленного Узметкомбинатом, будет осуществляться исключительно через биржевые торги – даже в тех случаях, когда ранее принятыми решениями предусматривалась поставка металлопроката по прямым договорам и фиксированным ценам, сообщается в постановлении президента Узбекистана «О мерах по заготовке металлолома, производству и потреблению проката чёрных металлов на 2018 г.».

Объёмы проката чёрных металлов, не реализованные на биржевых торгах, подлежат повторному выставлению на биржевые торги в течение одного месяца с момента первого выставления, а в случае невостребования могут быть реализованы на экспорт по прямым договорам в установленном порядке. Также предписывается освободить сроком до 1 января 2019 г. от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) объёмы металлургического сырья (коды ТН ВЭД 2619,7203, 7204, 7207), ввозимые в Узбекистан хозяйствующими субъектами для производства металлопроката.

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Документ создан с целью обеспечения наиболее полной загрузки мощностей металлургических производств, перерабатывающих лом и отходы чёрных металлов, а также эффективного использования вторичных сырьевых ресурсов и удовлетворения потребности отраслей и сфер экономики Узбекистан в металлопрокате, увеличения объёмов их поставки на внутренний и внешние рынки. Также в 2018 году узбекскими предприятиями-монополистами через биржевые торги будет реализовываться катодная медь, медная катанка и вторичный алюминий.

16 - 17 апреля 2018 г. журнал "Металлоснабжение и сбыт" проведет в Алматы 1-ю Международную конференцию "Рынок металлов Средней Азии".

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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