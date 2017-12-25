НЛМК-Урал Сервис расширил сортамент изделиями из стали Quard

НЛМК-Урал Сервис (входит в дивизион «Сортовой прокат Россия» Группы НЛМК) освоил выпуск продукции из листов износостойкой стали НЛМК марки Quard.

В декабре на НЛМК-Урал Сервис запустили в работу установку гидроабразивной резки металла, которая позволяет вырезать заготовку для деталей с минимальными припусками под механическую обработку без потери свойств металла. Преимуществом гидроабразивной резки перед традиционной технологией раскроя (газопламенная или лазерная резка) является исключение нагрева в зоне реза для предотвращения потери твердости изделия.

За год на НЛМК-Урал Сервис в Ревде (Свердловская область) с помощью современного оборудования будут выпускать более 400 тонн продукции из стали Quard: облицовку для пресс-ножниц, колосниковые решетки, сита и другие изделия. Основные потребители такой продукции – ломозаготовительные предприятия и предприятия горнодобывающей отрасли.

Листы марки Quard производят из высококачественных стальных заготовок Новолипецкого металлургического комбината, которые затем прокатывают на бельгийском заводе NLMK Clabecq по уникальной технологии закалки. Применение такого металла позволяет снизить вес конструкционных элементов, себестоимость их производства, повысить срок службы техники и улучшить ее эксплуатационные характеристики.