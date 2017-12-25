На БМК установлено новое испытательное оборудование

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») запустил новый испытательный стенд для проверки и отбраковки некачественных подшипников. Это позволит выявлять недобросовестных поставщиков, снижать затраты на приобретение расходных материалов и количество незапланированных ремонтов оборудования.

Шариковые и роликовые подшипники – самые востребованные запчасти на БМК: в год их закупается около 30 тыс. штук на 16 млн рублей. Они используются на всех типах оборудования прокатного и сталепроволочно-канатного производства.

Испытательный стенд оснащен современным программным обеспечением. Диагностика каждого подшипника занимает порядка 60 секунд, по результатам распечатывается протокол. Если подшипник признан годным, он устанавливается на оборудование, при выявлении брака производителю направляется претензия.

«Как и другие отечественные предприятия, мы периодически сталкиваемся с проблемой некачественных подшипников, а используются они повсеместно. Из-за их выхода из строя может страдать весь производственный процесс. Надеемся, что с приобретением испытательного оборудования мы решим этот вопрос и уменьшим количество внеплановых ремонтных остановок», – прокомментировал главный инженер АО «БМК» Вениамин Ульянов.

БМК также планирует приобрести виброанализатор, который оценивает состояние подшипников в процессе эксплуатации. Это позволит избежать их аварийного выхода из строя и поломку сопряженных с ними деталей и корпусов.