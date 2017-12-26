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SAIL , Евраз Груп , Индия , рельсы , Международные тендеры | 26 декабря 2017 г. | 10:55

Индийские железные дороги объявили глобальный тендер на рельсы

Индийские железные дороги объявили глобальный тендер на рельсы
Индийская государственная железнодорожная компания Indian Railways объявила первый в своей истории глобальный тендер на поставку 487 тыс. т рельсов.

По данным информационного агентства Reuters, ссылающегося на источник в правительстве Индии, в тендере приняли участие восемь компаний, включая East Metals AG — подразделение российской металлургической группы «Евраз».

Кроме него на контракт претендуют индийская компания Jindal Steel and Power Ltd (JSPL), трейдерские компании Sumitomo Corp (Япония), CRM Hong Kong Trading (Гонконг) и Atlantic Steels (Индия), а также три крупных международных производителя — австрийская компания voestalpine Schienen, французская British Steel France Rail и китайская Angang Group International.

Объявление этого тендера положило конец монополии на индийском рынке рельсов национальной государственной компании SAIL, которая, по мнению Indian Railways, сейчас не в состоянии выполнить растущие требования железнодорожной компании. Правда, SAIL пообещала исправиться и поставить железнодорожникам в 2017/2018 финансовом году (апрель/март) 950 тыс. т рельсов, а в 2018/2019 ф.г. - 1,5 млн. т. В связи с этим объем контрактов, выставляемых на тендер, был сокращен от ранее запланированных 700 тыс. т до 487 тыс. т.

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Согласно условиям тендера, 20% контрактов должны получить национальные производители. Поэтому, как считают индийские специалисты, у JSPL появился реальный шанс впервые осуществить поставку рельсов для Indian Railways.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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