Индийские железные дороги объявили глобальный тендер на рельсы

Индийская государственная железнодорожная компания Indian Railways объявила первый в своей истории глобальный тендер на поставку 487 тыс. т рельсов.

По данным информационного агентства Reuters, ссылающегося на источник в правительстве Индии, в тендере приняли участие восемь компаний, включая East Metals AG — подразделение российской металлургической группы «Евраз».

Кроме него на контракт претендуют индийская компания Jindal Steel and Power Ltd (JSPL), трейдерские компании Sumitomo Corp (Япония), CRM Hong Kong Trading (Гонконг) и Atlantic Steels (Индия), а также три крупных международных производителя — австрийская компания voestalpine Schienen, французская British Steel France Rail и китайская Angang Group International.

Объявление этого тендера положило конец монополии на индийском рынке рельсов национальной государственной компании SAIL, которая, по мнению Indian Railways, сейчас не в состоянии выполнить растущие требования железнодорожной компании. Правда, SAIL пообещала исправиться и поставить железнодорожникам в 2017/2018 финансовом году (апрель/март) 950 тыс. т рельсов, а в 2018/2019 ф.г. - 1,5 млн. т. В связи с этим объем контрактов, выставляемых на тендер, был сокращен от ранее запланированных 700 тыс. т до 487 тыс. т.

Согласно условиям тендера, 20% контрактов должны получить национальные производители. Поэтому, как считают индийские специалисты, у JSPL появился реальный шанс впервые осуществить поставку рельсов для Indian Railways.