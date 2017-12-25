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Мечел-кокс , коксующийся уголь , модернизация оборудования , Экология | 25 декабря 2017 г. | 13:00

Мечел-кокс направил 92 млн руб. на реализацию экологических проектов в 2017 г.

Мечел-кокс направил 92 млн руб. на реализацию экологических проектов в 2017 г.

Челябинский завод по производству коксохимической продукции (Мечел-Кокс, входит в Мечел») модернизировал производство и провел ряд масштабных ремонтов природоохранного оборудования в рамках Года экологии. Затраты на реализацию экологических мероприятий в 2017 г. составили более 92 млн руб.

Ключевым проектом Года экологии стала модернизация бензольного отделения с закрытием цикла воды конечного охлаждения коксового газа в цехе улавливания №2. Запуск нового комплекса состоялся в ноябре и позволил ликвидировать один из значимых источников выбросов бензола, фенола, нафталина, сероводорода. При реализации проекта применена наилучшая доступная технология: создан закрытый цикл охлаждения коксового газа в теплообменной аппаратуре, без контакта оборотной воды с атмосферным воздухом.

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12 декабря 2017 г. С 2011 г. на реализацию экологических мероприятий «Мечел-Кокс» направил свыше 1,25 млрд руб.

Специалисты завода провели большую работу по поддержанию максимальной эффективности природоохранного оборудования. В углеподготовительном и коксовых цехах завершены ремонты 25 газоочистных систем, в том числе с полной заменой оборудования.

Для контроля атмосферного воздуха в зоне влияния «Мечел-Кокса» завод с начала 2017 г, провел более 3,8 тыс. замеров, которые показали отсутствие превышений предельно-допустимых выбросов.

Комплексная природоохранная программа 2017 г. реализована в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного с Минприроды РФ, Росприроднадзором и Правительством Челябинской области. Мечел-Кокс – одно из немногих предприятий Южного Урала, которое взяло на себя дополнительные обязательства по улучшению экологической обстановки в регионе.

«Работа по снижению нагрузки на окружающую среду – неотъемлемая часть деятельности «Мечел-Кокса». С 2011 г. на реализацию экологических мероприятий предприятие направило свыше 1,25 млрд руб. Снижение фактических выбросов за это время составило 44%. В следующем году активная реализация экологических мероприятий будет продолжена», – отметил управляющий директор Мечел-Кокса Сергей Корчаков.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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