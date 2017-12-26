ЕБРР организует для «АрселорМиттал Кривой Рог» кредит на $350 млн.

Как сообщает «Минпром», Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение о выделении криворожскому горно-металлургическому комбинату «АрселорМиттал Кривой Рог» синдицированного кредита на

$

350 млн. По данным ЕБРР, это самый большой украинский проект банка в 2017 г.

Непосредственно ЕБРР выделяет заемщику необеспеченный кредит в размере $200 млн., а остальные около $150 млн. предоставят коммерческие банки.

Проект направлен на поддержку инвестиционной программы ArcelorMittal на АМКР в размере $1,1 млрд. Как заявляет компания, средства, привлеченные по кредиту, должны повысить конкурентоспособность, энергоэффективность и экологические показатели предприятия.

Организованный ЕБРР кредит предназначен для поддержки модернизации комбината и снижения его воздействия на экологию. В частности, эти инвестиции позволят «АрселорМиттал Кривой Рог» модернизировать агломерационное производство и реконструировать одну из доменных печей. Кроме того, проект предусматривает строительство двух новых МНЛЗ.

Проект поддерживается экологической программой ЕБРР «Green Economy Transition». Модернизация производства позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Также будут значительно сокращены выбросы пыли с текущих 14,7 тыс. т в год до около 3 тыс. т.