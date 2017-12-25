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ОВК , вагоностроение , система менеджмента качества | 25 декабря 2017 г. | 16:29

Предприятия ОВК подтвердили соответствие СМК международным стандартам

Предприятия ОВК подтвердили соответствие СМК международным стандартам

Тихвинский вагоностроительный завод и ТихвинХимМаш» (входят в ОВК) успешно прошли процедуру сертификации на соответствие нового международного стандарта систем менеджмента качества в железнодорожной отрасли – ISO/TS 22163:2017. Вагоностроительные предприятия НПК ОВК оказались в числе первых сертифицированных в России компаний транспортного машиностроения.

Новый стандарт ISO/TS 22163:2017 «Железные дороги. Система менеджмента качества. Требования к системам менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли» заменил международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS (International Railway Industry Standard), который ранее был разработан по инициативе Европейской ассоциации железнодорожной промышленности (UNIFE) на основе стандартов ISO серии 9000.

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Требования ISO/TS 22163:2017, также разработанные UNIFE, базируются на стандарте ISO 9001:2015 и дополняются специальными требованиями железнодорожной отрасли в области проектирования, производства, ремонта и технического обслуживания подвижного состава и комплектующих, сигнальных систем и элементов железнодорожной инфраструктуры. С июня 2017 г. стандарт вступил в действие, и к сентябрю следующего года должен быть завершен переход предприятий на новые требования. Соответствие требованиям ISO/TS 22163:2017 является условием РЖД к своим поставщикам и субпоставщикам в рамках политики владельца инфраструктуры в области стратегического управления качеством.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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