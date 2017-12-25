ОСК построит два круизных колесных судна

Судостроительный завод «Лотос» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) заключил договоры на постройку двух пассажирских круизных колесных судов проекта ПКС 180 «Золотое кольцо» с группой компаний «Гама».

Одно из крупнейших предприятий Южного федерального округа и первый резидент особой экономической зоны – ССЗ «Лотос» построит для компании «Гама» два круизных колесных судна проекта ПКС 180 «Золотое кольцо» по программе льготного лизинга для пассажирских судов.

Глава верфи Игорь Садовничий поблагодарил заказчика и корпорацию за оказанное доверие и напомнил, что в настоящее время на ССЗ «Лотос» уже строится пассажирское судно проекта PV300VD. Он отметил, что предприятие наращивает компетенции в строительстве круизных лайнеров и заверил, что все работы будут выполнены в полной мере и в срок.

Первый круизный лайнер будет заложен в первом квартале 2018 года и передан заказчику в 2019 г. Проект речного круизного судна «Золотое Кольцо» содержит новые технические решения инновационного характера: колесный движительно-рулевой комплекс, современные дизайнерские решения. При постройке судна предполагается использовать преимущественно отечественные материалы, механизмы и оборудование. Колесные суда обеспечат высокий комфорт 180 пассажирам в каютах «Люкс» и первого класса.

Малая осадка 1,2 м и габарит по высоте 8,6 м пассажирских судов проекта «Золотое кольцо» дают возможность безопасного движения по неглубоким рекам, под мостами, а также подхода к необорудованному берегу, что позволяет расширять географию речных круизов не только в Европейской части страны, но и в Сибири и на Дальнем Востоке.