Switch to English
Судостроение , ОСК | 25 декабря 2017 г. | 15:38

ОСК построит два круизных колесных судна

ОСК построит два круизных колесных судна

Судостроительный завод «Лотос» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) заключил договоры на постройку двух пассажирских круизных колесных судов проекта ПКС 180 «Золотое кольцо» с группой компаний «Гама».

Одно из крупнейших предприятий Южного федерального округа и первый резидент особой экономической зоны – ССЗ «Лотос» построит для компании «Гама» два круизных колесных судна проекта ПКС 180 «Золотое кольцо» по программе льготного лизинга для пассажирских судов.

Глава верфи Игорь Садовничий поблагодарил заказчика и корпорацию за оказанное доверие и напомнил, что в настоящее время на ССЗ «Лотос» уже строится пассажирское судно проекта PV300VD. Он отметил, что предприятие наращивает компетенции в строительстве круизных лайнеров и заверил, что все работы будут выполнены в полной мере и в срок.

Новости по теме
15 декабря 2017 г. Президент ОСК выступил в Государственной Думе (видео)

Первый круизный лайнер будет заложен в первом квартале 2018 года и передан заказчику в 2019 г. Проект речного круизного судна «Золотое Кольцо» содержит новые технические решения инновационного характера: колесный движительно-рулевой комплекс, современные дизайнерские решения. При постройке судна предполагается использовать преимущественно отечественные материалы, механизмы и оборудование. Колесные суда обеспечат высокий комфорт 180 пассажирам в каютах «Люкс» и первого класса.

Малая осадка 1,2 м и габарит по высоте 8,6 м пассажирских судов проекта «Золотое кольцо» дают возможность безопасного движения по неглубоким рекам, под мостами, а также подхода к необорудованному берегу, что позволяет расширять географию речных круизов не только в Европейской части страны, но и в Сибири и на Дальнем Востоке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 64

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

22.12.2017
Сосновский завод построит суда на 197 млн руб.
15.12.2017
Президент ОСК выступил в Государственной Думе (видео)
14.12.2017
На АСПО возрождают судоремонтные работы
13.12.2017
Ростех направит 105 млн руб. на оздоровление Сосновского судостроительного завода
11.12.2017
ОСК и Минтранс России закрепили сотрудничество
07.12.2017
Невский ССЗ передал заказчику судно «Пола Севастиана»
01.12.2017
Невский ССЗ спустил на воду четвертый спасатель проекта MPSV12 «Пильтун»
30.11.2017
БДК «Иван Грен» начал государственные испытания
29.11.2017
НЛМК поставил трансформаторную сталь для самого мощного в мире атомного ледокола
29.11.2017
«Красное Сормово» завершил судостроительную программу 2017 г.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter