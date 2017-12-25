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Москва , дорожное строительство | 25 декабря 2017 г. | 13:32

В Москве построили 124 км дорог в 2017 г.

В Москве построили 124 км дорог в 2017 г.

2017 г. стал рекордным по вводу дорог, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги дорожного строительства.

«В Москве построено 124 км автомобильных дорог, десятки эстакад, тоннелей, развязок. Это громадное дорожное строительство. Построены и реконструированы развязки на шоссе Энтузиастов и на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, запущены новые объекты на Калужском шоссе, Северо-Восточной и Северо-Западной хордах, Южной рокаде», – сказал Сергей Собянин.

По его словам, за три года в столице построят и реконструируют около 300 км дорог.

«Мы будем продолжать дорожное строительство. Москва получит новый транспортный каркас, состоящий из Северо-Западной, Северо-Восточной хорды и Южной рокады, а также улично-дорожной сети Новой Москвы», – подчеркнул Сергей Собянин.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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