Оптимистичное завершение года. Мировой рынок сортового проката: 17-24 декабря

В Китае, в то же время, арматура постепенно идет на спад. Дистрибьюторы, пополнив складские запасы в первой половине месяца, сократили объемы закупок. Однако китайские компании не ожидают существенного удешевления сортового проката в ближайшем будущем.

Европейский рынок подошел к началу праздничной паузы на оптимистичной ноте. Ряд металлургических компаний успели повысить отпускные цены на арматуру и катанку еще на 5-10 евро за т.

Производители

отмечают устойчивый спрос на сортовой прокат со стороны строительного сектора и промышленности.