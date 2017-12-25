арматура , заготовка , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 25 декабря 2017 г. | 11:31
Оптимистичное завершение года. Мировой рынок сортового проката: 17-24 декабря
- Для российских поставщиков заготовки декабрь в целом оказался удачным месяцем. Спрос на их продукцию заметно возрос как в Средиземноморье, так и в странах Восточной Азии, что позволило увеличить поставки в текущем месяце и практически полностью обеспечить себя заказами на январь. Стоимость полуфабрикатов при этом приблизилась к сентябрьскому максимуму.
- Видимое потребление арматуры в Турции остается высоким, чему способствуют благоприятная погода и государственные капиталовложения в крупные инфраструктурные проекты. Местным металлургическим компаниям удалось без особых проблем перенести возросшие затраты на металлолом и полуфабрикаты на стоимость готовой продукции.
- В Китае, в то же время, арматура постепенно идет на спад. Дистрибьюторы, пополнив складские запасы в первой половине месяца, сократили объемы закупок. Однако китайские компании не ожидают существенного удешевления сортового проката в ближайшем будущем.
- Европейский рынок подошел к началу праздничной паузы на оптимистичной ноте. Ряд металлургических компаний успели повысить отпускные цены на арматуру и катанку еще на 5-10 евро за т. Производители отмечают устойчивый спрос на сортовой прокат со стороны строительного сектора и промышленности.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 129
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