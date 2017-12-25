Экспорт легковых автомобили из России за 11 месяцев вырос на 35%

Экспорт легковых автомобилей из России в январе-ноябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 34,8%, до почти 37 тыс. штук.

Более 40% от общего объема пришлось на автомобили под маркой Skoda. Почти все поставки чешской марки из России составили кроссоверы Yeti. Lada за 11 месяцев экспортировала 9,4 тыс. штук. Поставки Renault достигли 3,4 тыс. новых автомобилей. Марки Hyundai, Volkswagen, Land Rover и УАЗ отгрузили из России более 1 тыс. автомобилей каждая.

Среди моделей в лидерах экспорта, кроме Skoda Yeti, Lada 4x4, Renault Duster, Lada Vesta и Land Rover Range Rover. Более 40% поставок из России пришлось на Чехию. Также в списке лидеров Украина, Латвия, ОАЭ, Венгрия, Китай, Ливан, Узбекистан и Азербайджан.

В 2018 г. Группа Volkswagen будет поставлять из России на европейские рынки автомобили Skoda Octavia, собранные на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.