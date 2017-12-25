Switch to English
Металлоинвест , ОМК , сотрудничество | 25 декабря 2017 г. | 11:15

Металлоинвест и ОМК подвели итоги сотрудничества в 2017 г.

Металлоинвест и ОМК подвели итоги сотрудничества в 2017 г.

Металлоинвест и Объединённая металлургическая компания провели координационный совет, посвященный итогам работы в 2017 г, и планам на следующий год. Во встрече, состоявшейся на Уральской Стали» (входит в Металлоинвест), приняли участие директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник, управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов, директор инженерно-технического центра Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в ОМК) Павел Степанов, главный аналитик ОМК Иван Монахов и другие представители компаний.

Участники координационного совета обсудили ряд коммерческих, технических и производственных вопросов. В частности, речь шла о промышленных поставках на ВМЗ литой заготовки круглого сечения диаметром 455 мм, а также листового проката повышенных качественных характеристик для изготовления труб большого диаметра. Участники совета обсудили перспективы развития партнерства между компаниями.

Новости по теме
15 декабря 2017 г. Металлоинвест стал победителем конкурса корпоративных проектов

«Наше многолетнее сотрудничество с ОМК является примером взаимовыгодной кооперации металлургических предприятий , - отметил директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. – Мы ценим эти взаимоотношения и стремимся гибко реагировать на запросы наших стратегических партнеров, обеспечивая выпуск продукции, соответствующей их требованиям».

«Партнерство с Металлоинвестом демонстрирует эффективное взаимодействие в области повышения качества и освоения новых видов продукции, а соблюдение сроков поставок металла позволяет нам наиболее полно удовлетворять требования наших клиентов», - отметил руководитель департамента по развитию активов и инвестициям ОМК Дмитрий Чернышев.

По результатам встречи стороны договорились о выполнении соглашений, достигнутых в ходе трехдневной работы. В частности, были достигнуты договоренности об объемах, логистике и ведении претензионной работы при поставках металлопродукции. Проведение следующего координационного совета запланировано на март 2018 года. Принимающей стороной выступит ВМЗ.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 101

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

21.12.2017
Приз за Лучшее фото 2017 года уходит в ТМК
20.12.2017
Михайловский ГОК подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента международным стандартам
20.12.2017
При поддержке завода «Трубодеталь» и ОМК состоялась благотворительная ярмарка «Добрый Челябинск»
19.12.2017
Северсталь и Группа ЧТПЗ подвели итоги сотрудничества в 2017 г.
19.12.2017
Интервью с президентом ОМК Владимиром Маркиным (видео)
18.12.2017
Металлоинвест приобрел новую партию техники повышенной производительности для ЛГОКа
15.12.2017
Металлоинвест стал победителем конкурса корпоративных проектов
15.12.2017
ОМК удостоена двух наград премии «Лидеры корпоративной благотворительности»
14.12.2017
Рынок стальных труб России умеренно растет
13.12.2017
Продукция Трубодетали вошла в ТОП-100 товаров России
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter