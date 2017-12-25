«Русская Сталь» скептически относится к появлению новых металлургических мощностей в Приморье

Исполнительный директор Ассоциации «Русская Сталь» Алексей Сентюрин прокомментировал возможное создание китайскими инвесторами кластера по глубокой переработке стали в Приморье.

Он не только отметил негативные последствия инвестпроекта для отечественной металлургии, но и пояснил контекст решения китайской стороны, который отражает внешнеполитические и экономические цели Китая.

Так, по его словам, строительство КНР на территории РФ новых производственных сталелитейных мощностей не только идет в разрез с идеологией Глобального форума, но и с выводами по итогам отраслевых совещаний весной 2016 г. под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича.

В декабре 2016 г. при G20 был создан Глобальный форум по проблеме избыточных сталеплавильных мощностей, который был бы невозможен без участия в нем Китая. Все страны-участницы Форума, включая Россию, признали необходимость борьбы с существующими и тем более потенциальными новыми избыточными мощностями, а также экспорта этих избыточных мощностей в другие страны.

"Стремление китайских металлургов развивать мощности за пределами КНР продиктовано, в первую очередь, промышленной политикой Китая по сокращению экологически вредных и неэффективных производств, а также обязательством (рекомендациями) страны в рамках G20 по сокращению своих избыточных мощностей", - подчеркнул А.лексей Сентюрин. - Таким образом, строительство китайского завода на Дальнем Востоке приведет к понятным последствиям – к дополнительному снижению объемов производства существующих металлургических предприятий, снижению налоговых отчислений в регионах их присутствия, возможно, к закрытию дополнительно небольших мини-заводов, например, как Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ), который объявил о банкротстве в этом году, но зато дополнительному поступлению налогов в бюджет Дальнего Востока. При этом налоги будут небольшими, поскольку для данного нового завода будет действовать особый льготный налоговый режим".

По итогам 2016 г. в РФ произведено металлопроката 63.7 млн. т, экспортировано 29.6 млн. т, импортировано 4.2 млн. т и внутреннее потребление составило 38.4 млн. т. То есть потребление составило 66% от объема производства, при этом производственные мощности металлургических компаний в РФ недозагружены, впрочем, как и в других сталелитейных странах мира.