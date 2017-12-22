Школы на стальном каркасе – технологичное будущее для российских застройщиков

Летом 2017 г. Президиум Правительства Москвы утвердил программу реновации пятиэтажек в столице. В нее вошли 5 144 дома, а это больше 350 тысяч квартир, в которых проживает один миллион москвичей.

«Массовый снос жилья по программе реновации приведет к увеличению плотности застройки. На месте этих домов вырастут здания высотой в 16 этажей и выше. Население районов увеличится в разы, поэтому вопросы обеспечения потенциальных жителей современными школами и детскими садами должны решаться на этапе разработки концепции застройки», - считает генеральный директор Ассоциации развития стального строительства Дмитрий Еремеев.

Новые школы возводятся в основном вместимостью 550 и более мест. Самую большую школу на территории Москвы планируют построить к 2019 году на 2,500 мест на территории бывшего завода «ЗИЛ», она же станет и самой большой в России. Так, только за счет средств городского бюджета в 2017-2019 годах планируется возвести 46 школ, в том числе 20 блоков начальных классов на 21 560 мест.

Сейчас при строительстве новых школ сохраняется тренд модульной пристройки. Это значит, что к существующему зданию пристраивается блок на 200-400 дополнительных мест. Открытым остается вопрос технологии строительства, которая сможет обеспечить комфортную среду, безопасную для образовательного процесса детей. В строительной практике большинства развитых стран объекты общественного назначения возводятся с применением металлоконструкций. Это может быть как постройка нового объекта, так и пристрой дополнительной секции к существующему зданию.

При строительстве школ, стальное строительство имеет ряд преимуществ, таких как:

Технологичность. Здание собирается как конструктор, сроки возведения в 2 раза быстрее, чем строительство из монолита.

Экологичность. Объемы строительного мусора в разы меньше, необходимая грузоподъемность кранов и другой строительной техники значительно снижается – как следствие уменьшается в размере и сама техника. А это очень удобно в условиях плотной городской застройки. Кроме того, сокращается выброс вредных веществ в окружающую среду.

Свобода планировок. Металлокаркас позволяет реализовать в здании большие пролеты без несущих стен, благодаря чему возможна реализация современных объемно-планировочных решений, создающих комфортную среду, в которых гармонично могут быть размещены различные спортивные, актовые или универсальные залы, большие классные кабинеты, вестибюли и холлы и т.п. Кроме того, стальная колонна в два раза компактнее монолитной, благодаря этому общая площадь здания увеличивается при сохранении строительного объема.

«Часто застройщики до последнего тянут со сдачей таких объектов, как детские садики и школы из-за того, что их возведение затратно по времени и не выгодно экономически. Стальное строительство – отличная альтернатива бетону. Оно отличается экономичностью, экологичностью, а также дает свободу для архитектурных решений. Строя на металлокарскасе, девелоперы сэкономят время и деньги, получив на выходе красивую школу, отвечающую всем современным требованиям», - комментирует генеральный директор АРСС Дмитрий Еремеев.

Он также отметил, что Ассоциация придает большое значение подготовке молодых специалистов – архитекторов и проектировщиков, которые в будущем смогут грамотно применять все преимущества технологии стального строительства. Поэтому темой ежегодного конкурса студенческих проектов Steel2Real в этом году стал проект школы на стальном каркасе. В жюри конкурса – эксперты в области строительства: главный архитектор Москвы, специалисты архитектурных бюро, сталелитейных компаний и организаций-разработчиков ПО. Конкурс проходит в третий раз, призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.