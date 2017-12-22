Холдинг «Бакулин Моторс Групп» открыл новый автобусный завод во Владимирской области

В деревне Хрястово Владимирской области состоялся запуск научно-промышленного комплекса по производству автобусов компании «Волгабас-Владимир» (входит в холдинг «Бакулин Моторс Групп»). Объем инвестиций в проект на первом этапе составил 3,5 млрд руб. Ключевым финансовым партнером проекта выступил банк «Восточный».

Предприятие будет выпускать газомоторные автобусы большого класса, а также электробусы. Последние успешно зарекомендовали себя на тестовых испытаниях и готовы к серийному производству. Проектная мощность первой очереди научно-производственного комплекса составит до 1000 автобусов в год, что позволит довести долю «Бакулин Моторс Групп» (торговая марка Volgabus) на рынке автобусов большого класса до 20%.

«Волгобас-Владимир» стал первым автобусным заводом, построенным в России за 30 лет. При этом строительство первой очереди было завершено всего за 3 года. Новый завод соответствует самым современным стандартам автомобилестроения, включая наличие роботизированных комплексов сварки кузова, лазерного раскроя и обработки металла. Использование высокоэффективных машин позволяет снизить себестоимость продукции, включая затраты на электроэнергию, и повышает производительность труда на предприятии до уровня ведущих мировых автопроизводителей.

Строительство завода во Владимирской области было обусловлено рядом важных факторов, таких, как региональные налоговые льготы для инвесторов, наличие в регионе высококвалифицированных научных и рабочих кадров, близость к нижегородскому автомобильному кластеру. Выход производства на проектную мощность даст кумулятивный эффект для экономики области и также заказы для компаний-партнеров. Уже сейчас в кооперации задействовано более 30 отечественных производителей компонентов для автобусов. В настоящее время благодаря заводу уже создано 280 рабочих мест, число которых в 2018 году достигнет 500.

Запуск завода «Волгабас-Владимир» стал большим шагом на пути импортозамещения и развития отечественной промышленности. Продукция предприятия способна успешно конкурировать со многими зарубежными аналогами. В настоящее время переговоры о поставках электробусов ведутся с государствами Ближнего и Среднего Востока, странами Африки и Восточной Европы.