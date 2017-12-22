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Ижсталь , Мечел , кредитование | 22 декабря 2017 г. | 16:24

Ижсталь получила экспортный кредит от Росэксимбанка

Ижсталь получила экспортный кредит от Росэксимбанка

Кредитная линия на сумму 3,35 млрд руб. открыта АО Росэксимбанк на 2,5 года. Финансирование выделено в рамках государственной программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, которую АО Росэксимбанк осуществляет совместно с Министерством промышленности и торговли России.

Полученные средства ПАО «Ижсталь» направит на приобретение сырья для производства продукции, которая будет экспортироваться потребителям в Европе и Казахстане через собственные сбытовые сети Группы «Мечел».

«Завод «Ижсталь» в последние годы существенно расширил ассортимент высокотехнологичной продукции, а финансирование от АО Росэксимбанк позволит нам поддержать на предприятии необходимый уровень оборотного капитала для увеличения производства и экспорта такой продукции. Получение данного кредита – это знак доверия со стороны государства как заводу «Ижсталь», так и Группе «Мечел» в целом», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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