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Алюминиевая Ассоциация , Алюминий , Кабельная промышленность , электрокабели , стандартизация , госты , Русал | 22 декабря 2017 г. | 16:16

Сняты ограничения на применение алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030 в производстве электропроводки жилых зданий

Сняты ограничения на применение алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030 в производстве электропроводки жилых зданий

Алюминиевая Ассоциация информирует, что Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 19 декабря 2017 г. № 2028-ст утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58019-2017 «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия».

Утвержденный стандарт позволит уже в ближайшее время внести изменения в Свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», которые позволят расширить применение кабельной продукции с жилами из алюминиевого сплава в электроустановках жилых и административных зданий.

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ГОСТ Р 58019-2017 разработан ООО «РУСАЛ ИТЦ» и Алюминиевой Ассоциацией на основе ранее утвержденных ООО «РУСАЛ ИТЦ» технических условий. Экспертиза документа была проведена в установленном законодательством порядке техническим комитетом по стандартизации ТК 099 «Алюминий», по итогам которой было выдано положительное заключение на стандарт, и в Росстандарт предоставлено мотивированное предложение об утверждении документа в качестве национального стандарта Российской Федерации.

Стандарт распространяется на катанку из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030, изготовленную способом непрерывного литья и прокатки или совмещенным способом непрерывного литья и прокатки-прессования, предназначенную для изготовления проволоки электротехнического назначения. В документ включены требования к диаметру катанки, ее химическому составу, временному и удельному электрическому сопротивлению, относительному удлинению после разрыва.

«Утверждение стандарта является логическим продолжением недавно снятого запрета на использование алюминиевого сплава в качестве жилы кабельных изделий в электропроводке жилых зданий – подписание данного документа открывает новые горизонты применения алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030 для производства электропроводки. Уверен, что эти сплавы положительно зарекомендуют себя и будут востребованы рынком», - считает Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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