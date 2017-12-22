KAZ Minerals утвердил проект расширения Актогайского ГОКа

Группа KAZ Minerals сообщает о запланированном расширении перерабатывающих мощностей на Актогайском ГОКе, расположенном в Восточно-Казахстанской области. После достижения в октябре 2017 г. уровня проектного производства на сульфидной обогатительной фабрике (ОФ) Совет директоров утвердил строительство второй ОФ, которая удвоит мощность переработки сульфидной руды с 25 до 50 млн тонн в год.

Расширение представляет собой проект роста с низким уровнем риска. Ранее Группа KAZ Minerals успешно ввела в эксплуатацию аналогичные мощности по переработке сульфидной руды на Бозшаколе и Актогае. Управление строительством будет осуществлять подразделение KAZ Minerals рrojects, которое ранее строило первый проект на Актогае, при этом тендер на подрядные работы будет проведен в 2018 году. Предполагается, что бюджет капиталовложений для проекта расширения будет порядка $1,2 млрд, причем около $200 млн будут инвестированы в 2018 году. Остальные затраты будут понесены с 2019 по 2021 годы. Парк горной техники будет модернизирован для обеспечения более высокой пропускной способности руды.

Производство на новой ОФ начнется, по ожиданиям, во второй половине 2021 года, наращивание производства планируется в течение 2022 года. Ежегодное производство меди из сульфидной руды на Актогае увеличится на 80 тыс. тонн до около 170 тыс. тонн в среднем в год с 2022 по 2027 годы, этому поспособствует более высокое содержание меди в руде. В дальнейший период жизнедеятельности рудника, когда среднее содержание меди будет в пределах содержания в минеральных ресурсах – 0,34%, проект расширения Актогая будет производить дополнительно 60 тыс. тонн в год – годовой объем производства составит около 130 тыс. тонн. В связи с возросшими объемами переработки срок переработки сульфидного рудного тела сократится с более чем 50 лет до примерно 28 лет. Производство катодной меди из оксидной руды Актогая останется неизменным на текущем уровне около 20 тыс. тонн в течение оставшегося восьмилетнего срока жизни месторождения оксидной руды.

Плановый показатель чистой денежной себестоимости до 2027 года после расширения останется неизменным на уровне 100-120 центов США за фунт в долларовом исчислении 2017 года. Повышение эффективности произойдет за счет увеличения масштаба добычной операционной деятельности, нивелируемое эффектом ускоренного снижения содержания меди в руде, так как объемы переработки перенесены на более ранние периоды. Капитальные затраты на поддержание производства увеличатся с $30-40 млн до $50-60 млн в год с 2022 года.

Ожидается, что расширение сгенерирует доход, превышающий стоимость капитала Группы при сценарии цены на медь, прогнозируемом консенсусом аналитиков.

Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Я рад объявить о планируемом расширении второго крупного проекта роста – Актогайского ГОКа, который удвоит перерабатывающие мощности с 2021 года. Проект расширения – это возможность для нашей проверенной проектной команды обеспечить весомый доход на инвестиции из актива, который мы хорошо знаем, путем дублирования существующей сульфидной фабрики. Прогноз меди остается положительным, и это развитие поможет нам продолжать расти в условиях рынка повышенного спроса. Капитальные затраты на расширение проекта в период до 2021 года будут поддерживаться устойчивыми денежными потоками от нашей новой низкозатратной операционной деятельности на Бозшаколе и Актогае».