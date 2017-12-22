Количество + качество = снабжение

19 декабря уже на протяжении 16 лет доблестный отряд снабженцев РФ отметил свой профессиональный праздник. Специалисты по снабжению — «золотые рыбки», которые обеспечивают предприятия всеми необходимыми качественными материалами.

В компании Металл-Маркет за постоянным наличием и пополнением ассортимента металлопродукции заботится отдел по работе с поставщиками. На сегодняшний день в прайс-листе Металл-Маркета представлено более 10 0000 различных металлотоваров. Функционал, за который отвечает отдел по работе с поставщиками, очень разнообразный и требует большой ответственности, аккуратности и внимательности. В обязанности отдела поставок входит:

- регулировать и своевременно пополнять складские металлозапасы, не допускать дефицита металлопродукции, в т.ч. с учётом сезонного спроса на тот или иной металл;

- постоянный мониторинг рынка металлов (по ассортименту, фасовке/упаковке, ценам, логистике поставок и т.д.);

- заключение договоров с новыми поставщиками на выгодных условиях;

- контроль сроков поставок и качества металлопродукции; претензионная работа по количеству и качеству поставляемых металлотоваров;

- рабочие командировки на производственные предприятия для знакомства с технологией производства различных видов металлопродукции, профильные выставки и конференции; и многие другие обязанности.

От добросовестной и слаженной работы снабженцев напрямую зависит и формирование у клиентов впечатления о компании. Если клиент вовремя получает весь необходимый ему металлотовар с надлежащим качеством и в требуемом виде, то можно считать, что работа отдела по работе с поставщиками выполнена на отлично!

Снабженцы Металл-Маркета всегда находятся в курсе последних изменений и новинок на рынке металлов. К каждому строительному сезону ассортиментная линейка увеличивается не менее, чем на 3% за счёт добавления новых актуальных для потребителей металлопозиций.

Желаем «золотым рыбкам» всегда добиваться запланированных целей, открывать для себя новые горизонты, не терять сноровки и иметь оптимистичный настрой. Пусть Вас партнёры не подведут и все поставки будут совершены в нужные сроки!