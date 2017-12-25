Пакистан пока не будет вводить пошлины на полимерку

Национальная комиссия по тарифам Пакистана (NTC) подвела предварительные результаты расследования по импорту листового проката с полимерным покрытием из Китая и ЮАР.

Как сообщает комиссия, в ходе расследования было установлено, что импорт данной продукции из двух стран нанес существенный ущерб национальным производителям. По ее данным, демпинговая маржа (от цен CFR) составила от 2,36 до 6,81% для китайских поставщиков и 37,53% для южноафриканских. Тем не менее, NTC отказалась от введения предварительных антидемпинговых пошлин.

Расследование было начато в апреле 2017 г. по иску компании International Steels Limited. В ходе него NTC рассматривала период с 1 января по 31 декабря 2016 г.