Пакистан , антидемпинговое расследование , прокат с полимерным покрытием | 25 декабря 2017 г. | 10:28
Пакистан пока не будет вводить пошлины на полимерку
Как сообщает комиссия, в ходе расследования было установлено, что импорт данной продукции из двух стран нанес существенный ущерб национальным производителям. По ее данным, демпинговая маржа (от цен CFR) составила от 2,36 до 6,81% для китайских поставщиков и 37,53% для южноафриканских. Тем не менее, NTC отказалась от введения предварительных антидемпинговых пошлин.
Расследование было начато в апреле 2017 г. по иску компании International Steels Limited. В ходе него NTC рассматривала период с 1 января по 31 декабря 2016 г.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 54
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