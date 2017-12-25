Switch to English
Пакистан , антидемпинговое расследование , прокат с полимерным покрытием | 25 декабря 2017 г. | 10:28

Пакистан пока не будет вводить пошлины на полимерку

Пакистан пока не будет вводить пошлины на полимерку
Национальная комиссия по тарифам Пакистана (NTC) подвела предварительные результаты расследования по импорту листового проката с полимерным покрытием из Китая и ЮАР.

Как сообщает комиссия, в ходе расследования было установлено, что импорт данной продукции из двух стран нанес существенный ущерб национальным производителям. По ее данным, демпинговая маржа (от цен CFR) составила от 2,36 до 6,81% для китайских поставщиков и 37,53% для южноафриканских. Тем не менее, NTC отказалась от введения предварительных антидемпинговых пошлин.

Расследование было начато в апреле 2017 г. по иску компании International Steels Limited. В ходе него NTC рассматривала период с 1 января по 31 декабря 2016 г.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 54

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

21.12.2017
В ЕС начато антидемпинговое расследование на рынке кремния
12.04.2017
В США начато расследование по китайскому листу из алюминиевых сплавов
12.01.2017
Россия готова рассмотреть возможность производства УАЗ в Пакистане
20.11.2017
Новые антидемпинговые процессы в Австралии
17.11.2017
Мексика начинает расследование по толстолистовой стали
16.11.2017
ЕС обвиняет китайцев в обходе антидемпинговых пошлин через Вьетнам
11.08.2017
В Перу начато антидемпинговое расследование по арматуре
26.10.2017
Бразилия откладывает решение по демпингу на рынке нержавеющих труб
24.10.2017
Пакистан вводит пошлины на китайскую арматуру
19.10.2017
Индия установила минимальные импортные цены на полимерку
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter