ЧЗПНС-Профнастил поставляет сэндвич-панели для строительства склада кондитерской фабрики

Промышленность в Челябинской области переживает очередной этап развития. Расширяются и модернизируются существующие предприятия - вводят новую продукцию, совершенствуют технологии, возводят новые производственные площади. Под конец уходящего года ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» осуществил поставку первой очереди трехслойных сэндвич-панелей для строительства склада в Агаповском районе Челябинской области. Компания, занимающаяся производством кондитерских изделий, осуществляет реализацию проекта по возведению дополнительных складских площадей для своей продукции.

В качестве облицовочного материала конструкции, по итогам многочисленных согласований, стали трехслойные стеновые сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты производства ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». Продукция с сердцевиной из базальтового волокна предназначена для эксплуатации при температурных режимах -60°С до +80°С. Минеральная вата относится к негорючим материалам, что обеспечивает высокую огнестойкость панелей, а также безопасность продукции и персонала Кондитерской фабрики. Собственная линия окраски позволила клиентам выбрать необходимые цвета облицовок – сигнально-белый (RAL9003) и светло-серый (RAL7035). Помимо декоративного назначения, полимерное покрытие увеличило защитные свойства продукции, что повысит долговечность и прочность складского помещения. Оценив все преимущества изделий, руководство фабрики приняло решение о дальнейшем сотрудничестве с Челябинским заводом ПАО «ЧЗПНС-Профнастил».