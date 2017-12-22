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Металлоконструкции | 22 декабря 2017 г. | 12:33

Для строительства нового терминала аэропорта в Симферополе смонтировано более 5,7 тыс. т металлоконструкций

Для строительства нового терминала аэропорта в Симферополе смонтировано более 5,7 тыс. т металлоконструкций

Всего год назад, в степи, за аэропортом Симферополь, начали рыть котлован под строительство нового терминала, а сегодня на этом месте уже стоит огромный аэровокзальный комплекс.

Аэровокзальный комплекс построен фактически в чистом поле. За год с начала строительства на объекте было смонтировано более 5700 т всевозможных металлоконструкций и возведено 136 уникальных криволинейных колонн, которые сейчас формируют тот самый необычный и уже узнаваемый силуэт «крымской волны».

Евгений Плаксин, генеральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь»: «Отклонений от плана работ никаких нет: подрядчик выполняет свои обязательства полностью и в оговоренные сроки. Рисков по несвоевременному вводу терминала в эксплуатацию на сегодняшний день нет. Степень готовности, как вы видите, высокая. Большинство рабочих процессов ведётся параллельно. Подрядчик хорошо организован, количество рабочих и техники на площадке достаточное, всё оборудование для комплектации объекта уже пришло. Поэтому со всей уверенностью могу заявить, что лето 2018 года мы встретим в новом аэровокзальном комплексе».

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Площадь комплекса составляет 78 тыс. кв. м. Будущую пропускную способность специалисты оценивают в 3650 пассажиров в час. При этом качество обслуживания, обещает Евгений Плаксин, будет соответствовать международным стандартам.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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