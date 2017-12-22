Зимние сокращения в Китае коснулись магния и ферросплавов

Администрация автономного района Нинся на северо-западе Китая сообщила, что с целью снижения нагрузки на окружающую среду 27 производителей цветных металлов, ферросплавов, цемента и другой продукции приостановили выпуск с 27 ноября 2017 г. по 10 марта 2018 г.

В их число, в частности, входят производитель магния Ningxia Dongyi Magnesium, временно выведший из эксплуатации мощности на 100 тыс. т в год, и два крупных поставщика ферросплавов - Tianjing Electric Power Development Group и Ningxia Boli Smelting Industry, которые приостановят до марта работу семи плавильных печей.

Руководство автономного района также сообщило, что наложит запрет на расширение мощностей по выпуску стали, алюминия и ферросплавов до 2020 г., чтобы уменьшить избыток предложения на этих рынках. В то же время, получат поддержку проекты, направленные на рост производства магния, металлического марганца и редкоземельных металлов.

Предполагается, что в 2020 г. совокупные мощности по производству ферросплавов в Нинся составят 4,0 млн. т против 3,8 млн. т в 2015 г., а алюминия — 1,9 млн. т, на 0,65 млн. т больше, чем пятью годами ранее. При этом производство металлического марганца должно достигнуть 1,1 млн. т в год, более чем удвоившись по сравнению с 500 тыс. т в 2015 г. Планируется, что к началу следующего десятилетия на Нинся будет приходиться около 50% глобального производства марганца, а также 20% китайского производства магния и 10% - ферросплавов.