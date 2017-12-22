Теплант поставляет продукцию на территорию ОЭЗ «Алабуга»

Официальный дилер АО «Теплант» - ООО «Специалист-Казань» ведет поставку 3 200 кв. м панелей на территорию особой экономической зоны «Алабуга».

Заказчик, ООО ПКФ «КНТ-Пласт» - крупная фирма в Башкирии по производству ПВХ-пластикатов мощностью 1 250 т в месяц.

Стеновые панели белого и оранжевого цвета будут использованы для строительства цеха по производству ПВХ-пластикатов и ПВХ-пленки.