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Теплант | 22 декабря 2017 г. | 12:21

Теплант поставляет продукцию на территорию ОЭЗ «Алабуга»

Теплант поставляет продукцию на территорию ОЭЗ «Алабуга»

Официальный дилер АО «Теплант» - ООО «Специалист-Казань» ведет поставку 3 200 кв. м панелей на территорию особой экономической зоны «Алабуга».

Заказчик, ООО ПКФ «КНТ-Пласт» - крупная фирма в Башкирии по производству ПВХ-пластикатов мощностью 1 250 т в месяц.

Стеновые панели белого и оранжевого цвета будут использованы для строительства цеха по производству ПВХ-пластикатов и ПВХ-пленки.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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