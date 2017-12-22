Теплант | 22 декабря 2017 г. | 12:21
Теплант поставляет продукцию на территорию ОЭЗ «Алабуга»
Официальный дилер АО «Теплант» - ООО «Специалист-Казань» ведет поставку 3 200 кв. м панелей на территорию особой экономической зоны «Алабуга».
Заказчик, ООО ПКФ «КНТ-Пласт» - крупная фирма в Башкирии по производству ПВХ-пластикатов мощностью 1 250 т в месяц.
Стеновые панели белого и оранжевого цвета будут использованы для строительства цеха по производству ПВХ-пластикатов и ПВХ-пленки.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 119
Просмотров: 119
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.