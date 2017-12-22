Группа НЛМК увеличила мощности по выпуску железорудного концентрата на СГОКе

Группа НЛМК ввела в эксплуатацию еще четыре установки пресс-валкового измельчения руды, увеличив производительность обогатительной фабрики Стойленского ГОКа (СГОК, входит в НЛМК) на 0,8 млн т железорудного концентрата до 17,4 млн т в год. Таким образом, СГОК на 100% закрыл потребности доменного производства Группы в железорудном концентрате с содержанием железа выше 65%.

Новую для России технологию пресс-валкового измельчения руды (HPGR) начали внедрять на каждой из четырех технологических линий обогатительной фабрики в 2016 г. Первые четыре дробилки были установлены на 1-й и 4-й секциях в дополнение к традиционным конусным дробилкам и шаровым мельницам. Благодаря им СГОК повысил производительность секций на 12,5% и нарастил мощности по выпуску железорудного концентрата на 1 млн до 16,6 млн т в год. Кроме того, существенно сократились энергозатраты и расход мелющих тел на переработку этой руды.

«За 1,5 года эксплуатации пресс-валковая технология доказала свою эффективность и надежность. Сейчас мы запустили валки на 2-ой и 3-й секциях и завершили модернизацию всей обогатительной фабрики. Благодаря этому мы выйдем на переработку 37 млн тонн руды в год (+5 млн тонн к уровню 2013 года) и на 100% закроем потребности НЛМК в железорудном сырье», - прокомментировал вице-президент Группы НЛМК по инвестиционным проектам Константин Лагутин.

Каждый пресс-валок заменяет две традиционные дробилки, поскольку под давлением между валками HPGR происходит не просто дробление сырья, но и разрушение его внутренней кристаллической структуры. На последующие переделы передается более «податливая» руда, что повышает общую сквозную производительность секций и экономит ресурсы.

Инвестиции в проект по установке валковых дробилок на 2-й и 3-й секциях и пропорциональному увеличению добычи в карьере составили 4,5 млрд рублей. Это самый значимый из оставшихся инвестиционных проектов Стойленского ГОКа в рамках «Стратегии 2017» Группы НЛМК. Проект внедрения пресс-валков на четырех секциях фабрики обогащения в общей сложности добавит около 1,8 млн т мощностей и вместе с другими мероприятиями позволит к 2018 г. увеличить производство до 17,4 млн т железорудного концентрата.