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Металлолом , чугун , железная руда , коксующийся уголь , Мировой рынок стали | 22 декабря 2017 г. | 11:42

На сырьевом фронте без перемен. Мировой рынок металлургического сырья: 14-21 декабря

На сырьевом фронте без перемен. Мировой рынок металлургического сырья: 14-21 декабря
На мировом рынке металлургического сырья сохраняются высокие цены. Более того, повышение, начавшееся в первых числах декабря, еще не исчерпало себя. И если в отношении железной руды подорожание можно объяснять оживлением на китайском рынке стальной продукции, то рост котировок на металлолом и коксующийся уголь имеет объективный характер. Выплавка стали в ряде стран увеличивается, а вот объемы поставок сырьевых материалов в последнее время в силу различных причин немного сократились. По всем признакам, удешевления металлургического сырья не произойдет и после Нового года.
  • Объем предложения американского лома сейчас ограниченный из-за активного внутреннего спроса. Выплавка стали в США сейчас находится на максимальном уровне за последние годы. Поэтому трейдеры, готовые поставлять металлолом на экспорт, выставляют на него весьма высокие цены.
  • Увеличение стоимости металлолома способствует подорожанию передельного чугуна, но этот процесс сдерживается низким видимым спросом. Итальянские и турецкие покупатели, как правило, отказываются от заключения новых сделок, предпочитая использовать имеющиеся запасы. Рост наблюдается только на американском рынке.
  • Китайские компании продолжают приобретать железорудное сырье, рассчитывая на его новый подъем весной 2018 г. Ожидается, что после снятия зимних ограничений 15 марта металлургические комбинаты на северо-востоке страны быстро вернут в строй временно остановленные мощности, чтобы успеть поучаствовать в весеннем скачке цен на прокат.
  • Расширение выплавки стали в южных провинциях КНР, а также введение ограничений на перевозки угля на северо-востоке способствовали взлету внутренних цен на коксующийся уголь и кокс до многолетних максимумов. Заводам, расположенным вблизи от портов, выгодно импортировать уголь из Австралии несмотря на подорожание последнего.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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