На сырьевом фронте без перемен. Мировой рынок металлургического сырья: 14-21 декабря

Объем предложения американского лома сейчас ограниченный из-за активного внутреннего спроса. Выплавка стали в США сейчас находится на максимальном уровне за последние годы. Поэтому трейдеры, готовые поставлять металлолом на экспорт, выставляют на него весьма высокие цены.

Увеличение стоимости металлолома способствует подорожанию передельного чугуна, но этот процесс сдерживается низким видимым спросом. Итальянские и турецкие покупатели, как правило, отказываются от заключения новых сделок, предпочитая использовать имеющиеся запасы. Рост наблюдается только на американском рынке.

Китайские компании продолжают приобретать железорудное сырье, рассчитывая на его новый подъем весной 2018 г. Ожидается, что после снятия зимних ограничений 15 марта металлургические комбинаты на северо-востоке страны быстро вернут в строй временно остановленные мощности, чтобы успеть поучаствовать в весеннем скачке цен на прокат.