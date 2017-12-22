Металлолом , чугун , железная руда , коксующийся уголь , Мировой рынок стали | 22 декабря 2017 г. | 11:42
На сырьевом фронте без перемен. Мировой рынок металлургического сырья: 14-21 декабря
- Объем предложения американского лома сейчас ограниченный из-за активного внутреннего спроса. Выплавка стали в США сейчас находится на максимальном уровне за последние годы. Поэтому трейдеры, готовые поставлять металлолом на экспорт, выставляют на него весьма высокие цены.
- Увеличение стоимости металлолома способствует подорожанию передельного чугуна, но этот процесс сдерживается низким видимым спросом. Итальянские и турецкие покупатели, как правило, отказываются от заключения новых сделок, предпочитая использовать имеющиеся запасы. Рост наблюдается только на американском рынке.
- Китайские компании продолжают приобретать железорудное сырье, рассчитывая на его новый подъем весной 2018 г. Ожидается, что после снятия зимних ограничений 15 марта металлургические комбинаты на северо-востоке страны быстро вернут в строй временно остановленные мощности, чтобы успеть поучаствовать в весеннем скачке цен на прокат.
- Расширение выплавки стали в южных провинциях КНР, а также введение ограничений на перевозки угля на северо-востоке способствовали взлету внутренних цен на коксующийся уголь и кокс до многолетних максимумов. Заводам, расположенным вблизи от портов, выгодно импортировать уголь из Австралии несмотря на подорожание последнего.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 168
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